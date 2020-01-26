الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة كفر الشيخ بعد اعتمادها بنسبة 90.34%

أعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث تخطت نسبة النجاح ال 90%، وذلك بعد أن استطاع السادة المعلمين والقائمين على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ من الانتهاء من الاعمال اللازمة للإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 بمحافظة كفر الشيخ، لتكون بذلك محافظة كفر الشيخ من أولي المحافظات التي قامت بإعلان نتائج الشهادة الاعدادية على مستوي محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الآن:-

الآن يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ بعد أن قام السيد اللواء جمال نور الدين باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 للصف الثالث الاعدادي، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 بكفر الشيخ من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، كذلك ومساعدة منا لأبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ والمنتظرين الآن بفارغ الصبر الحصول على نتيجتهم القيام بكتابة رقم الجلوس والاسم في تعليقات الموقع بالاسفل وسوف نوافيكم بالنتيجة.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والتى أعلنت بعد انتهاء السيد اللواء جمال نور الدين من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 بكفر الشيخ بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ هذا العام بلغ نحو 53 ألف و782 طالب وطالبه حضر وبلغ عدد الناجحين 48 ألف و 309 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 90.34%.