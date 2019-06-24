الآن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع LMS بنك المعرفة والمعلومات | سبل معرفة نتائج أولى ثانوي 2019 بكود الطالب

يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة من مختلف المحافظات، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم وكود الطالب عبر رابط موقع بنك المعرفة ” LMS ” وموقع وزارة التربية والتعليم، حيث إنتهت التجربة الجديدة المنفذة من وزارة التربية والتعليم وتشهد بتفوق مقارنة بسابق عهده، وهناك الكثير من الطلاب الراغبين في التطور، وقد تم عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في تمام الساعة ال2 ظهرا، وأعلن من خلاله السيد الدكتور طارق شوقي نسب نجاح الطلاب لجميع المدارس” والتي وصلت 91% “.

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موقع LMS نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

طرحت وزارة التربية والتعليم العديد من السبل التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع المحافظات والمدارس، حيث يمكن لجميع الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا الحصول على النتيجة من خلال إشعارات وزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع بنك المعرفة والمعلومات، أما الطلاب المؤديين الامتحانات على طريق الاختبارات الورقية من خلال المدرسة فقط.

نتيجة أولى ثانوي 2019 جميع المحافظات

صرح وزير التربية والتعليم أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 في كل محافظات جمهورية مصر العربية سيتم إعلانها جميعا في آن واحد، وليس كمجموعات متفرقة، وهناك أكثر من 588 ألف طالب وطالبة يبحثون عن نتيجة أولي ثانوي سواء من التعليم الحكومي أو الخاص أو طلاب المنازل.