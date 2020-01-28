“الإعدادية” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2020 برقم الجلوس gizaedu

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2020 برقم الجلوس تقدمها لنا مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث تم اعتمادها صباح اليوم بنسبة نجاح 72.8%، كما تم اعتماد النتيجة لمحافظة الإسكندرية كما سنرفق لكم، وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس يكون عبر موقع بوابة التعليم الأساسي التي سنرفقها لكم gizaedu.gov.eg، حيث أصبحت النتيجة متوفرة لكم الآن.

قد قام 85 ألف 421 طالب وطالبة بتأدية الامتحانات للفصل الدراسي الأول بمحافظة الأسكندرية، وجاءت نسبة النجاح لعدد 71 ألف 25 طالب وطالبة من الإجمالي بنسبة 85.2 بالمئة، وكانت نسب النجاح مرتفعة في البنات عن البنين حيث جاءت النسبة 88.6 بالمئة للبنات، و81.7 بالمئة للبنين.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

يمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عبر بوابة التعليم الاساسي عن نتائج الامتحانات، وكذلك عبر البوابة الالكترونية محافظة الإسكندرية، والتي سنقوم بتوفير الرابط الخاص بها لكم للتمكن من الاستعلام بكل سهولة.

كما نتابع معكم نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة حيث أصبحت علي وشك الاعتماد، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية والدقهلية وكافة محافظات الدلتا أصبحت جاهزة للاعتماد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

يجب عليكم من أجل الاستعلام اتباع الخطوات التالية، وذلك من أجل النتيجة لمحافظة الإسكندرية، أو النتيجة لمحافظة الجيزة.

أولاً: الدخول للرابط التالي، رابط بوابة الإسكندرية الإلكترونية للنتائج، مديرية التعليم بالجيزة.

ثانياً: يجب كتابة رقم الجلوس الخاص بكم.

ثالثاً: يتم الضغط علي بحث.

رابعاً: يمكنكم طباعة قائمة الدرجات للترم الأول.

بذلك تكونوا قادرين أن تحصلوا علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية، بينما لمحافظة الجيزة يمكن الاستعلام عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

بوابة التعليم الاساسي

يوفر لنا موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2020، وذلك عن طريق الدخول للرابط التالي، رابط نتيجة الاعدادية القاهرة برقم الجلوس، وبعدها يمكنكم متابعة أخر التطورات بخصوص اعتماد النتيجة، حيث انتهت عمليات التصحيح في المحافظة وستكون جاهزة عبر الموقع الإلكتروني المرفق إليكم.