الآن نتيجة الصف الثاني عشر 2019 عبر موقع المنهل للقطاع المدرسي الأول و اسيس للقطاع المدرسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس الموافق 4/7/2019 نتيجة الصف الثاني عشر 2019 عبر موقع المنهل للقطاع المدرسي الأول و اسيس للقطاع المدرسي الثاني ، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج النهائية ابتداءًا من الساعة التاسعة مساء، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، حسب التغريدة التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة الشهير في دول مجلس التعاون الخليجي “تويتر”، وأوضحت الطريقة التي يتم عبرها الاستعلام عن النتائج النهائية.

نتيجة الصف الثاني عشر 2019

رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 وطريقة الاستعلام

وفقًا للحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع “تويتر” على الطلبة الدخول إلى موقع المنهل التابع للوزارة التالي https://sso.moe.gov.ae/ ، وأما طريقة الاستعلام عن النتيجة فيكون من خلال اتباعا لخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم

تسجل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب والطالبة.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

الضغط على تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى صفحة الطالب.

ويجدر التنويه إلى أن الاستعلام عن النتائج النهائية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018/2019 يكون وفقًا لما يلي: