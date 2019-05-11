الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بجميع محافظات مصر استعلم برقم الجلوس علي موقع وزارة التربية والتعليم المصري

وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الخدمات الإلكترونية نتائج الامتحانات سوف تقوم برفع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الحالي علي موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وباقي المحافظات في مصر خلال اليومين القادمين وذلك بعد أن تنتهي جميع اللجان التعليمية من رصد وتجميع الدرجات بجميع الامتحانات التي خاضها التلاميذ والتلميذات بالفصل الدراسي، حيث نقدم لطلابنا الأعزاء روابط مواقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم القومي ورقم الجلوس والاسم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة

يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات الموضحة أداناه حيث يقوم ولي الأمر الدخول علي موقع نتائج 4 ابتدائي الموضح لكم بالرابط التالي بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من ثم نقوم بإدخال البيانات التالية.

كتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد ورقم الجلوس والاسم بالحقول الفارغة.

نختار مرحلة الصف الدراسي الرابع من قائمة تيوب المرحلة التعليمية الابتدائية الموجودة بالوجهة الرئيسية لموقع الالكتروني.

نقوم باختيار السنة والفصل الدراسي سواء كان الأول أو نهاية العام الدارسي.

النقر علي أيقونة عرض.

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بجميع محافظات مصر

كما يمكن نتيجة امتحانات سنه رابعه ابتدائي من خلال موقع كلمة دوت أورج عن طريق كتابة التعليقات بأسفل هذه المقالة من المرجح أن تعلن جميع المديريات التعليمية التابعة بكل المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، وختاما نتمنى لجميع أبنائنا الطلاب والطلبات النجاح والتفوق .