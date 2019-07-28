الآن…نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الطب 98.4% والصيدلة 97.8%

أعلنت منذ دقائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للقبول في الكليات للعام الدراسي 2019-2020، حيث بلغ الحد الأدنى لكليات الطب البشري 98.4%، بينما بلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة 97.8%، أما بالنسبة لكلية طب الأسنان وكلية العلاج الطبيعي فقد بلغ الحد الأدنى لهم 97.98%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات

جدير بالذكر أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذي بدأ يوم الأحد الماضي واستمر حتى يوم الجمعة الماضي، قد بلغ للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أي ما يعادل حوالي 97.07 بالمئة، وبلغ إجمالي المتقدمين 30152 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 389.5 درجة أي حوالي 95 بالمئة، وبلغ عدد المتقدمين 14690 طالبا وطالبا، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فقد كان الحد الأدنى لها هذا العام 328 درجة فأكثر، أي نسبة 80 بالمئة فأكثر وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على هذا المجموع 98471 طالبا وطالبة.

وسوف نتابع معكم في موقع كلمة كافة تفاصيل الإعلان عن تنسيق الجامعات 2019 أولا بأول، تقدر تشاركنا فرحتك وتقولنا قبلت فكلية إيه.