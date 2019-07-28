الآن نتيجة المرحلة الأولى 2019 تنسيق الثانوية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية واليوم السابع | الحد الأدنى كلية الطب والصيدلة والأسنان

الآن قام السيد وزير التعليم العالي باعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة وإعلانها رسميا عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث يكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2019 برقم الجلوس والرقم السري من خلال بوابة الحكومة المصرية بكل سهولة ويسر، سيتم توفير رابط تنسيق الحكومة المصرية عبر سطور المقال تسهيلا على طلابنا التعرف على كلياتهم، أضاف مكتب التنسيق أنه سيتم فتح باب تسجيل طلاب المرحلة الثانية لرغباتهم بالكليات المختلفة خلال ساعات اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

بدأ رابط بوابة الحكومة المصرية في استقبال بحث جميع الطلاب عن نتيجة المرحلة الأولى 2019 تنسيق الثانوية العامة ” علمي وأدبي” ومعرفة الحدود الدنيا لكليات القمة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى 2019 للثانوية من خلال موقع الحكومة المصرية للتنسيق برقم الجلوس والرقم السري، وأيضا أتاح موقع اليوم السابع خدمة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالاسم ورقم الجلوس فقط.

رابط بوابة الحكومة المصرية

موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق هو الرابط الرسمي الذي من خلاله يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم بالكليات المختلفة ولجميع المراحل وأيضا الإطلاع على نتائج تنسيق 2019 برقم الجلوس فور الاعتماد من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والحد الأدني لكليات القمة: