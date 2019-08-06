الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة، والحد الأدنى بالدرجات للقبول في كليات المرحلة، خلال مؤتمر صحفي تم عقده بديوان عام الوزارة، باعتباره رئيس اللجنة العليا للتنسيق، ويتاح للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لخدمات التنسيق “tansik.gov.eg“، للاطلاع على بيان بالكلية المرشح لها الطالب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 وكشف أن الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات 385.5 درجة بنسبة 94.02%، و372 لكلية الحاسبات والمعلومات بنسبة 90.7%، والحد الأدنى لكلية التمريض 369.5 بنسبة 90.1%.

بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

ويتيح موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني الآن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر الرابط من هنا، ونستعرض فيما يلي كيفية الحصول على النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريقة الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز الحاسب الشخصي أو جهاز الهاتف الخاص بك في الاتصال بالإنترنت.

ادخل على رابط موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لخدمات التنسيق.

انقر على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

أدخل البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في رقم الجلوس والرقم السري.

يمكنك بعد ظهور النتيجة طباعة ورقة الترشيح لاستخدامها لاحقا في التقديم للكلية.

تنسيق المرحلة الثانية 2019

كانت اللجنة العليا للتنسيق بدأت في فتح باب تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية نهاية الشهر الماضي وتحديدا يوم الأربعاء 31 يوليو واستمرت حتى يوم 4 أغسطس، بحد أدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدنى 320 درجة لطلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة أي بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى لطلاب القسم الأدبي 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وعقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية ستتبقى المرحلة الثالثة في أعمال التنسيق هذا العام والتي لن تبدأ إلا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، حيث سيتم فيها تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني والذين كان مجموعهم أقل من الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بالكليات والمعاهد التي يوجد أماكن شاغرة بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة.. الاستعلام عبر بوابة الحكومة المصرية