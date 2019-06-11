الآن نتيجة شهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس”بوابة الأزهر الإلكترونية ” الشهادة الابتدائية اعرف تقديرك

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني محط أنظار جميع الطلاب وأولياء الأمور، وكان هناك حالة ترقب شديد تصيب جميع الطلاب بالصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي الأزهري، ومنذ يومين صرح قطاع الأزهر الشريف على اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، وقد أعلن نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بحوالى 72% و65%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

تم اعتماد جميع نتائج امتحانات الأزهر اليوم بعد طول انتظار، وأعلنت نسب النجاح، ونحضر جميع الطلاب روابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، وسوف تكون بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر الإلكتروني، وأيضا يتوفر رقم الخط الساخن 19493.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نرسل جميع باقات التهاني لجميع الطلاب والطالبات بالشهادة الابتدائية المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات، وسيتم نشر أسماء الطلاب الأوائل المتفوقين بامتحانات الأزهر 2019، وبعد ذلك سيتم تحديد المرحلة التعليمية القادمة من الثانوية الأزهرية أو الشهادة الإعدادية.

رابط نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

من المفترض أن سيتم إعلان جميع نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ولكن يتعطل موقع الأزهر ويتوفر الخط الساخن للاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.