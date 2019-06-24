الآن نتيحة الصف الاول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

انتشرت حالة من التوتر لجميع طلاب الصف الأول الثانوي عقب تصريحات وزارة التربية والتعليم، صباح يوم الخميس الماضي، على أنه سيتم تأجيل موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلى بداية الأسبوع الجاري، على ان تظهر اليوم، ولكن نؤكد أنه لا وجود داعي لهذا القلق فقد صرحت الوزارة بأن نسب النجاح مميزة، وسوف يعلن عن نتيجة طلاب الأول الثانوي غداً الموافق 24-6-2019 يوم الإثنين.

واليوم الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع المحافظات، وسيتم ذلك في عقد مؤتمر صحفي غداً لإعلان تفاصيل نتيجة طلبة وطالبات الأول ثانوي والنسب الخاصة بالنجاح وتقييم الوزارة للتجربة الجديدة في الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود

سبق وعلمنا أن طلاب سنة أولي ثانوي خاضو امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، وذلك على مدار الأسبوع الماضي بأكمله وبجميع المحافظات، حيث انتهت امتحانات نتيجة طلبة اولى ثانوي يوم الخميس الماضي، والأن دعونا نخبركم كيف تحصلون على النتيجة عن طريق الكود، قم بفتح التابلت ثم ادخل الكود الخاص بك ثم اضغط على نتائج الطلاب ثم سيتم تحميل صفحة وزارة التربية والتعليم امامك فقم بٱدخال رقم جلوسك.

نتيجة أولي ثانوي 2019 جميع المحافظات

تقدم لإمتحانات الصف الأول الثانوي ما يزيد عن نصف مليون طالب لإمتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الأول وتواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات تصحيح نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ومن المفروض والمعلن عنه أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام بالاسم ورقم الجلوس في المدارس خلال الأيام القادمة كما أكدت وزارة التعليم أن كل مدرسة ستعلن عن نتائج أولي ثانوي 2019 عند الإنتهاء من التصحيح.

قم بترك تعليق برقم جلوسك وسوف نعرض لك نتيجتك فور ظهورها بالتوفيق للجميع.