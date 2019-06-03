الآن وبرابط مباشر أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة ظهرت الآن، وذلك بعد أن قام محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري مساء اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح 84.62% على مستوى محافظة سوهاج، وذلك بعد طول انتظار من قبل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بسوهاج حيث أنها تعد من أخر المحافظات التي قامت بإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي دور مايو 2019.

رابط مباشر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني 2019 محافظة سوهاج :-

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج الدكتور عمرو شلتوت، بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الجاري والبالغة 84.62% تعد من أفضل النتائج في الشهادة الإعدادية، وهذا يرجع إلى الجهد الكبير من جانب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بسوهاج والسادة المعلمين.

هذا و يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بسوهاج الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا أو من خلال الضغط هنا وهو رابط مباشر وسريع لمعرفة النتيجة.

كذلك فإننا مستعدين لمساعدتكم في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ترم ثاني 2019 فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة.

كما أعتمد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 73%، وللشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بنسبة نجاح 80.7% وللمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 40%.

ويسر القائمين على الموقع تقديم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بسوهاج بمناسبة التفوق والنجاح الباهر