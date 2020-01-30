الآن وبرقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة القاهرة، ظهرت الآن بعد أن قام سيادة اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة وفي حضور الاستاذ محمد عطيه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد أن أنهي القائمين على كنترول الشهادة الاعدادية بالقاهرة الاعمال اللازمة والتي تتوقف عليها عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة، وبلغت نسبة النجاح في اعدادية القاهرة 2020 نحو 77.7%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020:-

يمكن لجميع الطلبة والطابات في اعدادية القاهرة الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة الترم الأول 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي من هنا، حيث يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة، كذلك فإنه وخدمة من موقعنا لطلبة وطالبات الاعدادية بالقاهرة، فإنه يسعدنا تلقي رسائلكم التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس في التعليقات، لنقوم بعدها بالبحث عن النتيجة وعرضها لكم.

من جهته قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاستاذ محمد عطيه بأن نسبة النجاح في الترم الأول للشهادة الاعدادية بالقاهرة بلغت 77.7%، وبلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الترم الأول 2020 بالشهادة الاعدادية بالقاهرة هذا العام نحو 150929 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 117271 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 77.7%.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالتوفيق والنجاح والحصول على اعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.