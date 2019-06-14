” الأحد ” نتائج الصف الأول الثانوى الترم الثانى برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات إلكترونياً و90% نسبة نجاح عينة العربي

نتابع إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني دور مايو 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات، والتي من المُفترض إعلانها خلال مطلع الأسبوع المقبل ” الأحد ” حيث بدأت امتحانات اولى ثانوي في جميع محافظات مصر يوم 19 مايو واستمرت لمدة 15 يوم وانتهت أول الشهر الجاري، حيث يعتبر هذا العام هو العام الثاني على التوالي الذي يتم استعمال فيه نظام التابلت في أداء الامتحانات في بعض المواد العلمية، وفى بعض المحافظات وليس جميعها، وقد صرح الدكتور/ طارق شوقي أن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي سوف يتم من خلال منصة LMS ، أو عبر إشعارات بنك المعرفة وأن النتيجة هذا العام مُبشرة جداً.

نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات:

أتاح النظام الحديث والامتحانات الالكترونية عبر التابلت سرعة إعلان نتائج الصف الأول الثانوي، فقد انتهى طلاب أولي ثانوي من أداء امتحاناتهم في بداية الشهر الجاري وسوف يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي في منتصف الشهر الجاري، حيث خصص لكل مادة 20 معلم لتصحيح 20 سؤال بالإضافة إلى موجة عام لكل مادة، ولذلك يضمن الطالب جميع حقوقه في التصحيح، وسوف يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني جميع المحافظات عبر إشعارات بنك المعرفة أو إدخال رقم الجلوس في بوابة الثانوية العامة.

نتيجة اولى ثانوي نهاية العام 2019 برقم الجلوس:

صرح وزير التعليم في مداخلة هاتفية في إحدى القنوات التلفزيونية بخصوص إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، بأن كل من حضر امتحانات الترم الثاني هو ناجح، ولا قلق تماماً من النتيجة وبالنسبة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحضور، سوف يمكنهم حضور إعادة الامتحانات في ملاحق اولى ثانوي الترم الثاني، التي سوف تتم بعد انتهاء امتحانات ثانوية عامة في شهر يوليو القادم.