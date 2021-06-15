الأحوال المدنية تنشر طريقة تقديم طلب تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

أعلنت الأحوال المدنية السعودية عن توفير خدمة تعديل المؤهل الدراسي، تلك الخدمة الهامة التي ينتظرها الكثيرون، والتي تتم عبر نظام أبشر، كما نشرت الأحوال المدنية طريقة حل مشكلة “الخدمة غير متوفرة حاليًا، الرجاء المحاولة مرة أخرى”، هذا وطريقة التقديم سهلة جدًا لتعديل مؤهلك الدراسي، وتتم من خلال دقائق معدودة جدا.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر