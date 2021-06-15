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الأحوال المدنية تنشر طريقة تقديم طلب تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

بواسطة محمود عطا الله
تعديل المؤهل الدراسي أبشر تعديل المؤهل الدراسي أبشر

أعلنت الأحوال المدنية السعودية عن توفير خدمة تعديل المؤهل الدراسي، تلك الخدمة الهامة التي ينتظرها الكثيرون، والتي تتم عبر نظام أبشر، كما نشرت الأحوال المدنية طريقة حل مشكلة “الخدمة غير متوفرة حاليًا، الرجاء المحاولة مرة أخرى”، هذا وطريقة التقديم سهلة جدًا لتعديل مؤهلك الدراسي، وتتم من خلال دقائق معدودة جدا.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

  • الدخول على منصة أبشر.
  • الدخول على خدمة الرسائل والطلبات.
  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعديل المؤهل الدراسي هو مستند واحد فقط وهو صورة من المؤهل.
  • بخصوص مشكلة الخدمة غير متوفرة حاليًا لتعديل المؤهل الدراسي، يمكنك حل تلك المشكلة من خلال تغيير المتصفح أو تغيير جهاز الكمبيوتر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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