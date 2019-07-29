تصريح بداية تسجيل رغبات “تنسيق المرحلة الثانية” والحد الادني للقبول

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي “د/ خالد عبد الغفار“ بأن بداية تسجيل الرغبات الخاصة بـ“تنسيق المرحلة الثانية” لقبول الجامعات المصرية لعام 2019 يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو 2019 حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، وذلك من خلال مؤتمر صحفي تم عقده في الوزارة يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات “تنسيق المرحلة الثانية”

أكد الوزير على تحديد الحد الأدنى للتسجيل بالشعبة العلمية هو 320 درجة بنسبة مئوية 78.05% وإجمالي عدد الطلاب المتفق عليه لإستقبالهم في هذه الشعبة حوالي 175673 طالب، وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالشعبة الأدبية 279 درجة بنسبة مئوية 68.05% وإجمالي عدد الطلاب المتفق عليه استقبالهم في هذه الشعبة 54305 طالب.

مجموعة من الكليات ونسب قبولها

تحددت نسبة مجموعة من الكليات بالقبول في “تنسيق المرحلة الثانية” كالآتي (كلة الطب 98.4%، كلية طب الأسنان 98.29%، كليةصيدلة 97.8%، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية 98%، كلية إعلام 96%، كلية الآثار 96.6%، كلية الألسن 95.3%)

طريقة تسجيل الرغبات

على الطالب التوجه إلى بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق والقبول بالجامعات.

إرشادات التسجيل للطلاب

هناك مجموعة من الإرشادات الموجهة للطلاب أثناء التسجيل من خلال إرشادات عامة للطالب لتسجيل الرغبات يجب قرائتها بعناية لتسهيل عملية التسجيل وعدم مواجهة أي مشكلة.

أخيراً: على الطالب التحدث مع والديه لمساعدته على إختيار وتسجيل رغباته بعناية والإنتباه للنطاق الجغرافي حيث يوجد إشعار بالموقع إن كان إختيارك للكلية قد تجاوز النطاق الجغرافي الخاص بك يرسل لك إشعار للتنبيه وتغيير الإختيار ومع أي إستفسار واجه الطالب عليه التوجه فورا والإتصال على رقم 19468 الخاص بعملية تسجيل الرغبات وعرض المشكلة على متلقي المكالمة لمساعدته.