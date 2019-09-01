الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني 2019 لثانوية البعوث بنسبة نجاح 82%

أعتمد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نتيجة امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث بنسبة نجاح 82%، واعتمد نتيجة اعدادية البعوث بنسبة نجاح 58%، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في مقر مشيخة الأزهر الشريف صباح الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019.

نتيجة الدور الثاني للشهادات الأزهرية

يمكنكم الأن الحصول على نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية عن طريق موقع الأزهر الشريف برقم الجلوس:

خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الدور الثاني

الدخول على بوابة الأزهر التعليمي

قم بإدخال رقم الجلوس.

اضغط كلمة ”بحث عن النتائج”.

ملف اسماء نتائج الازهر بالكامل.

تنسيق الجامعات 2019

بعد معرفة النتيجة سيتم تحديد موعد تقديم الرغبات الإلكتروني على موقع الأزهر الشريف للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي، ويتم فتح باب تقديم التظلمات على النتيجة للطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية والذين لديهم الحق في تقديم التظلمات ومراجعة التصحيح مرة أُرى للتأكد من صحة النتيجة والحصول على الدرجات التي يرى الطالب أن له الحق فيها.