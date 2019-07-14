“الأعلى للجامعات”: الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 95% طب بشري و 90% للصيدلة والأسنان و 80% للهندسة

اعتمد صباح اليوم المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الضوابط والقواعد الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم 2019-2020، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه القواعد تبعا لمجاميع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، وسوف نقوم معكم في كلمة باستعراض الحد الأدنى لعدد من الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات 2019

ذكر بيان المجلس الأعلى للجامعات، أن تنسيق المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العامة سوف يبدأ في 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى 8 أغسطس القادم، بينما تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق من 8 أغسطس القادم وتستمر حتى أخر أغسطس، وقد أضاف الأعلى للجامعات في بيانه أن الحد الأدنى لتقدم الطلبة المصريين لكليات الطب البشري هو 95 بالمئة، بينما الحد الأدنى لكليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والأسنان 90 بالمئة، أما كليات الهندسة فيبلغ الحد الأدنى لها 80 بالمئة، وبالنسبة لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الطبية فقد بلغ الحد الأدنى لهما 70 بالمئة، وكذلك بالنسبة لكليات علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية، أما بالنسبة لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة فيبلغ الحد الأدنى لها 60 بالمئة وباقي الكليات يبلغ الحد الأدنى لها 55 بالمئة.

الأوراق المطلوبة تنسيق الجامعات 2019

وقد أشار المجلس الأعلى للجامعات أن قواعد التنسيق والقبول تلزم الطلبة أن يقوموا بتقديم الأوراق التالية

* صورة موثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها الطالب.

*إيصال من مكتب التنسيق الرئيسي موضح به أنه تم استلام أصول كافة الشهادات والمستندات.