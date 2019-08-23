الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد لطلاب الأدبي للمرحلة الثالثة للتنسيق2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق 2019، بداية من اليوم بحد أدني 205 درجة بنسبة 50%، لطلاب الشعبة العلمية ولطلاب الشعبة الأدبية، وسوف تستمر أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق ولن يتم إعلان تنيجتها إلا بعد انتهاء أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وقيام الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة 2019 بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية للمرحلة الثالثة للتنسيق 2019

يمكن التعرف على الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية للمرحلة الثالثة للتنسيق 2019 من خلال الرابط التالي، حيث يمكن لطلاب الشعبة الأدبية معرفة ما تبقي لهم من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق، مع ملاحظة أن كليات التربية الرياضية وكليات التربية الموسيقية وكليات التربية الفنية تقبل الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات والتي كانوا قد تقدموا إليها من قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 أو حتى الذين كانوا قد تقدموا بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2019 أوائل شهر سبتمبر المقبل بعد أن يتم الانتهاء من أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي سوف تنتهي أواخر شهر أغسطس الجاري ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2019 نحو 30 ألف طالب وطالبه، جميعهم سوف يتم إلحاقهم بتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019.