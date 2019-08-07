الأماكن المتاحة لطلاب الأدبي والعلمي بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019

الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة لطلاب شعبة العلمي علوم والرياضيات والشعبة الأدبية بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019، وذلك لأنها من أكثر الأمور التي تشغل بال طلاب المرحلة الثالثة وأسرهم، حيث أنه من الممكن أن مجموع الطلاب لا يسمح له بدخول الجامعات وبالتالي يبدأ في البحث عن المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي، وأحيانا كثيرة لا يجد الطالب مكان بتلك المعاهد فيقوم بالبحث عن المعاهد الخاصة.

الأماكن المتاحة لطلاب العلمي والأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019:-

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 2019، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، ويمكن لطلاب شعبة العلمي علوم ورياضيات التعرف على الأماكن المتاحة لهم بالجامعات من هنا ، وكذلك يمكن لطلاب الشعبة الأدبية معرفة الأماكن الخالية لهم من هنا، وموعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019 سيكون بعد يوم 20 أغسطس الجاري بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بداية من اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 وستستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري، لتنطلق بعدها المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019 بحد أدني 50% وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.