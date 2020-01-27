الأن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية ترم أول 2020 بكفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بمحافظة كفر الشيخ، ويمكن للطلاب الآن ومن خلال كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020، وذلك بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برفع نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة كفر الشيخ على الموقع الالكتروني الخاص بها، والنتيجة متاحة الآن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2020 :-

يمكن الآن لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ، الحصول على نتيجة نصف العام الفصل الدراسي الأول 2020 من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من هنا، أو القيام بترك الاسم ورقم الجلوس في رسالة في تعليقات الموقع بالاسفل وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة، وذلك كخدمة منا من موقعنا الذي دائماً فى خدمة طالبة وطالبات الشهادة الاعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

من الجدير بالذكر أن السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وفي حضور الدكتورة بثينه كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ قام مساء أمس الاحد باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2020 بمحافظة كفر الشيخ وبلغت نسبة النجاح في الترم الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول لهذا العام 90.34%. وجاءت إدارة بيلا التعليمية في المركز الأول في نسب النجاح في الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ ثم إدارة قلين في المركز الثاني.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ التوفيق والنجاح.