الأن| برقم الجلوس نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الادنى للقبول بالجامعات

الكلية الحد الأدنى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402.0 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5 ألسن كفر الشيخ 398.5 سياسة واقتصاد السويس 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395.0 سياسة واقتصاد بني سويف 395.0 ألسن عين شمس 394.5 إعلام القاهرة 394.0 ألسن بني سويف 393.0 ألسن المنيا 392.5 ألسن سوهاج 392.0 ألسن الأقصر 391.5 ألسن أسوان 391.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 إعلام بني سويف 389.5 آثار القاهرة 387.5 آثار دمياط 387.5 إعلام جنوب الوادي 387.0 آثار و لغات مطروح 385.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5 آثار الفيوم 384.5 آثار أسوان 384.0 تربية المنيا 384.0 آثار الأقصر 383.0 تربية عين شمس 382.5 تربية الزقازيق 382.0 تربية طنطا 381.5 آثار سوهاج 381.0 تربية بور سعيد 381.0 تربية بنها 380.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5 آثار جنوب الوادي 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379.0 تربية الإسكندرية 377.5 تربية مدينة السادات 375.5 تربية المنصورة 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0 تربية دمنهور 375.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374.0 فنون جميلة (فنون) المنصورة 372.0 تربية حلوان 372.0 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0 تربية كفر الشيخ 371.5 تربية جنوب الوادي 371.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371.0 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370.0 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368.0 تربية الفيوم 367.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5 تربية بني سويف 365.5 تربية بنات عين شمس 365.5 تربية (طفولة) طنطا 365.0 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365.0 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364.0 آداب القاهرة 364.0 تربية سوهاج 363.5 تربية أسيوط 363.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361.0 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 360.0 تربية طفولة مبكرة المنصورة 360.0 آداب عين شمس 360.0 تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5 تربية نوعية الزقازيق 358.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358.0 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5 تربية نوعية طنطا 357.0 آداب بنها 357.0 تربية نوعية المنيا 357.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5 تربية السويس 355.5 تربية (طفولة) عين شمس 355.0 آداب بور سعيد 354.0 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5 آداب حلوان 353.0 تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 351.0 تربية طفولة مبكرة بني سويف 351.0 حقوق المنيا 351.0 آداب الإسكندرية 350.5 آداب العريش 350.2 تربية العريش 349.7 تجارة دمياط 349.5 تربية نوعية كفر الشيخ 349.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 348.0 تجارة القاهرة 347.0 آداب المنصورة 346.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346.0 تجارة المنصورة 346.0 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346.0 تجارة الزقازيق 345.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5 تجارة جنوب الوادي 344.5 آداب الزقازيق 344.0 تربية طفولة مبكرة القاهرة 344.0 آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5 سياحة وفنادق المنصورة 343.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5 تجارة عين شمس 343.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5 آداب طنطا 342.0 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 آداب انتساب موجه القاهرة 341.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 341.0 تجارة الإسكندرية 341.0 آداب انتساب موجه عين شمس 339.5 تجارة و إدارة أعمال حلوان 339.0 آداب بنات عين شمس 339.0 آداب كفر الشيخ 339.0 آداب و علوم إنسانية السويس 338.5 تربية (طفولة) دمنهور 338.0 تربية نوعية القاهرة 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 تجارة كفر الشيخ 337.0 آداب الفيوم 336.5 تجارة بور سعيد 336.0 تربية نوعية الإسكندرية 336.0 آداب انتساب موجه حلوان 335.0 فنون جميلة (فنون) الأقصر 335.0 آداب دمياط 334.5 آداب دمنهور 334.0 تجارة بنها 334.0 آداب أسوان 333.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 332.0 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0 تربية نوعية بنها 331.5 حقوق بور سعيد 331.5 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331.0 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) العريش 330.2 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330.0 تربية نوعية جنوب الوادي 330.0 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330.0 سياحة وفنادق مطروح 330.0 تربية نوعية المنصورة 329.5 حقوق سوهاج 329.5 تربية الوادي الجديد 329.0 تربية أسوان 329.0 آداب بني سويف 329.0 تربية (طفولة) سوهاج 328.5 تربية نوعية أسيوط 328.5 تربية نوعية بور سعيد 328.5 تربية نوعية مطروح 328.5 حقوق دمياط 328.0 تجارة انتساب موجه عين شمس 328.0 تجارة أسوان 328.0 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328.0 تربية نوعية عين شمس 328.0 تجارة دمنهور 328.0 آداب الوادي الجديد 328.0 آداب جنوب الوادي 328.0 تربية دمياط 328.0 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.0 تربية (طفولة) السويس 328.0