الأن| برقم الجلوس نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الادنى للقبول بالجامعات

|الكلية
| الحد الأدنى
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|402.0
|الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
|398.5
|ألسن كفر الشيخ
|398.5
|سياسة واقتصاد السويس
|397.5
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|395.0
|سياسة واقتصاد بني سويف
|395.0
|ألسن عين شمس
|394.5
|إعلام القاهرة
|394.0
|ألسن بني سويف
|393.0
|ألسن المنيا
|392.5
|ألسن سوهاج
|392.0
|ألسن الأقصر
|391.5
|ألسن أسوان
|391.5
|آثار الزقازيق بصان الحجر
|390.5
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|389.5
|إعلام بني سويف
|389.5
|آثار القاهرة
|387.5
|آثار دمياط
|387.5
|إعلام جنوب الوادي
|387.0
|آثار و لغات مطروح
|385.5
|الاعاقة والتأهيل الزقازيق
|384.5
|آثار الفيوم
|384.5
|آثار أسوان
|384.0
|تربية المنيا
|384.0
|آثار الأقصر
|383.0
|تربية عين شمس
|382.5
|تربية الزقازيق
|382.0
|تربية طنطا
|381.5
|آثار سوهاج
|381.0
|تربية بور سعيد
|381.0
|تربية بنها
|380.5
|الاعاقة والتأهيل بني سويف
|379.5
|آثار جنوب الوادي
|379.5
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|379.0
|تربية الإسكندرية
|377.5
|تربية مدينة السادات
|375.5
|تربية المنصورة
|375.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|375.0
|تربية دمنهور
|375.0
|تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
|375.0
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|374.0
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|372.0
|تربية حلوان
|372.0
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|372.0
|تربية كفر الشيخ
|371.5
|تربية جنوب الوادي
|371.5
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|371.0
|تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
|370.0
|تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
|368.5
|تربية طفولة مبكرة بور سعيد
|368.0
|تربية الفيوم
|367.0
|تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
|366.5
|تربية بني سويف
|365.5
|تربية بنات عين شمس
|365.5
|تربية (طفولة) طنطا
|365.0
|تربية (تعليم ابتدائي) بنها
|365.0
|تربية قناة السويس بالإسماعيلية
|365.0
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|364.0
|آداب القاهرة
|364.0
|تربية سوهاج
|363.5
|تربية أسيوط
|363.5
|تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
|361.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|361.0
|تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
|360.5
|تربية طفولة مبكرة المنوفية
|360.0
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|360.0
|آداب عين شمس
|360.0
|تربية (طفولة) كفر الشيخ
|359.5
|تربية نوعية الزقازيق
|358.5
|تربية طفولة مبكرة المنيا
|358.5
|تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
|358.0
|تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
|357.5
|تربية نوعية طنطا
|357.0
|آداب بنها
|357.0
|تربية نوعية المنيا
|357.0
|تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
|356.5
|سياحة وفنادق الإسكندرية
|355.5
|تربية السويس
|355.5
|تربية (طفولة) عين شمس
|355.0
|آداب بور سعيد
|354.0
|تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
|353.5
|آداب حلوان
|353.0
|تربية (طفولة) الإسكندرية
|352.5
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|351.5
|تربية طفولة مبكرة أسيوط
|351.0
|تربية طفولة مبكرة بني سويف
|351.0
|حقوق المنيا
|351.0
|آداب الإسكندرية
|350.5
|آداب العريش
|350.2
|تربية العريش
|349.7
|تجارة دمياط
|349.5
|تربية نوعية كفر الشيخ
|349.5
|تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
|348.5
|تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
|348.5
|فنون جميلة (فنون) أسيوط
|348.0
|تجارة القاهرة
|347.0
|آداب المنصورة
|346.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
|346.0
|تجارة المنصورة
|346.0
|تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
|346.0
|تجارة الزقازيق
|345.5
|تربية طفولة مبكرة الفيوم
|345.5
|تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
|344.5
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|344.5
|تجارة جنوب الوادي
|344.5
|آداب الزقازيق
|344.0
|تربية طفولة مبكرة القاهرة
|344.0
|آداب المنوفية بشبين الكوم
|343.5
|سياحة وفنادق المنصورة
|343.5
|تربية طفولة مبكرة دمنهور
|343.5
|تجارة عين شمس
|343.0
|تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
|342.5
|تربية (طفولة) جنوب الوادي
|342.5
|تربية طفولة مبكرة مطروح
|342.5
|آداب طنطا
|342.0
|تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
|342.0
|آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
|341.5
|آداب انتساب موجه القاهرة
|341.5
|فنون جميلة (فنون) المنيا
|341.0
|تجارة الإسكندرية
|341.0
|آداب انتساب موجه عين شمس
|339.5
|تجارة و إدارة أعمال حلوان
|339.0
|آداب بنات عين شمس
|339.0
|آداب كفر الشيخ
|339.0
|آداب و علوم إنسانية السويس
|338.5
|تربية (طفولة) دمنهور
|338.0
|تربية نوعية القاهرة
|337.5
|آداب انتساب موجه بنها
|337.5
|تجارة كفر الشيخ
|337.0
|آداب الفيوم
|336.5
|تجارة بور سعيد
|336.0
|تربية نوعية الإسكندرية
|336.0
|آداب انتساب موجه حلوان
|335.0
|فنون جميلة (فنون) الأقصر
|335.0
|آداب دمياط
|334.5
|آداب دمنهور
|334.0
|تجارة بنها
|334.0
|آداب أسوان
|333.5
|تجارة انتساب موجه القاهرة
|332.0
|آداب انتساب موجه الإسكندرية
|332.0
|تربية نوعية بنها
|331.5
|حقوق بور سعيد
|331.5
|سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
|331.0
|سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
|330.5
|تربية (طفولة) العريش
|330.2
|تربية جنوب الوادي بالغردقة
|330.0
|تربية نوعية جنوب الوادي
|330.0
|تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
|330.0
|سياحة وفنادق مطروح
|330.0
|تربية نوعية المنصورة
|329.5
|حقوق سوهاج
|329.5
|تربية الوادي الجديد
|329.0
|تربية أسوان
|329.0
|آداب بني سويف
|329.0
|تربية (طفولة) سوهاج
|328.5
|تربية نوعية أسيوط
|328.5
|تربية نوعية بور سعيد
|328.5
|تربية نوعية مطروح
|328.5
|حقوق دمياط
|328.0
|تجارة انتساب موجه عين شمس
|328.0
|تجارة أسوان
|328.0
|تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
|328.0
|تربية نوعية عين شمس
|328.0
|تجارة دمنهور
|328.0
|آداب الوادي الجديد
|328.0
|آداب جنوب الوادي
|328.0
|تربية دمياط
|328.0
|آداب انتساب موجه بنات عين شمس
|328.0
|تربية (طفولة) السويس
|328.0
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بالتوفيق للجميع