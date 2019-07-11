” الأن ” رابط إستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع results-iq وزارة التربية العراقية

أعلنت وزير التربية والتعليم في جمهورية العراق، اليوم الخميس، ظهور نتائج الثالث المتوسط ٢٠١٩، في جميع محافظات العراق، ورفع النتائج علي موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني،بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح لأوراق الإجابات للطلاب.

نتائج الثالث متوسط العراق 2019 :

وشهدت الساعات الماضية، تزايد عمليات عبر محرك البحث ” جوجل “، لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2019 في العراق، وسط حالة من الترقب من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج وكشوف الدرجات بعد الإنتهاء من إمتحانات العام الدراسي 2018 -2019 .

ويقدم لكم موقع ” كلمة دوت أورج” ، في التقرير الخبري إستخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2019، من خلال عبر روابط موقع النجاح وموقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم في العراق لمعرفة كشوف الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات العراقية.

رابط إستخراج نتائج الثالث متوسط 2019:

وأتاحت وزارة التربية العراقية،خدمة إلكترونية مجانية للطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج وكشوف الدرجات الخاصة في جميع المحافظات العراقية، بعد إعلان فضائية التربوية العراقية إعتماد نتائج الثالث متوسط في العراق، والبدء في رفع النتائج علي المواقع الخاصة بنتائج جميع المراحل التعليمية في العراق، عن طريق الدخول وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج وكشوف الدرجات :

الدخول الي موقع النجاح أو موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

إختيار أسم المحافظة .

إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.

الضغط عرض النتائج.

ويتقدم موقع ” كلمة دوت أورج”، بأجمل التهاني لطلاب الثالث متوسط في دولة العراق بالنجاح، متمنين لجميع أبنائنا وطلابنا في جميع المراحل التعليمية بالنجاح والتوفيق.