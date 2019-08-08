الأن| فتح تنسيق تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات عبر موقع التنسيق

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الكليات 2019 فتح مكتب التنسيق اليوم الموافق الخميس 8/8/2019 باب التحويلات بين الجامعات لتقليل الاغتراب، ويهدف تقليل الاغتراب إلى لم شمل الأُسرة المصرية في حدود النسبة التي حددها القانون وهي 10% من القدرة الاستيعابية لكل كلية.

مدة تحويلات تقليل الاغتراب

يستمر موقع التنسيق في قبول تحويلات تقليل الاغتراب لمدة 12 يوم بداية من 8 أغسطس 2019 حتى 20 أغسطس 2019 ولا يتمكن الطلاب التحويل عبر موقع التنسيق لتقليل الاغتراب وخضوع الطلاب للتوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب

هناك بعض الشروط والقواعد لتقليل الاغتراب التي يجب أن تنطبق على الطلاب المُتقدمين إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب واختيار الجامعات والكليات القريبة من الموقع الجغرافي لكل طالب ومن أهم هذه الشروط:

1 التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع . 2 التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 3 الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي . 4 التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط . 5 لا توجد تحويلات ورقية . 6 التحويل يكون لمرة واحدة فقط . 7 استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات الذي أُجرى قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة). 8 تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 9 ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. 10 يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

رابط تقليل الاغتراب

يمكنكم الأن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وبداية تحويلات تقليل الاغتراب بعد اختيار المرحلة الثانوية وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب والرمز التأكيدي والانتقال إلى صفحة تقليل الاغتراب لاختيار الكلية:

والانتقال بعد ذلك لخطوة تقليل الاغتراب واختيار الكلية المُناظرة أو غير المناظرة عبر قواعد وشروط تقليل الاغتراب ويجب حفظ البيانات وطباعة ورقة تقليل الاغتراب بعد اختيار الكلية والجامعة التي تريد الانتقال إليها وفق شروط تقليل الاغتراب حسب التوزيع الجغرافي.