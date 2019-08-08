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الأن| فتح تنسيق تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات عبر موقع التنسيق

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الكليات 2019 فتح مكتب التنسيق اليوم الموافق الخميس 8/8/2019 باب التحويلات بين الجامعات لتقليل الاغتراب، ويهدف تقليل الاغتراب إلى لم شمل الأُسرة المصرية في حدود النسبة التي حددها القانون وهي 10% من القدرة الاستيعابية لكل كلية.

مدة تحويلات تقليل الاغتراب

يستمر موقع التنسيق في قبول تحويلات تقليل الاغتراب لمدة 12 يوم بداية من 8 أغسطس 2019 حتى 20 أغسطس 2019 ولا يتمكن الطلاب التحويل عبر موقع التنسيق لتقليل الاغتراب وخضوع الطلاب للتوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب

هناك بعض الشروط والقواعد لتقليل الاغتراب التي يجب أن تنطبق على الطلاب المُتقدمين إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب واختيار الجامعات والكليات القريبة من الموقع الجغرافي لكل طالب ومن أهم هذه الشروط:

1التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع .
2التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
3الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
4التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط .
5لا توجد تحويلات ورقية .
6التحويل يكون لمرة واحدة فقط .
7استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات الذي أُجرى قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
8تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
9ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
10يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

رابط تقليل الاغتراب

يمكنكم الأن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وبداية تحويلات تقليل الاغتراب بعد اختيار المرحلة الثانوية وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب والرمز التأكيدي والانتقال إلى صفحة تقليل الاغتراب لاختيار الكلية:

تقليل الاغتراب
خطوات تقليل الاغتراب

 

والانتقال بعد ذلك لخطوة تقليل الاغتراب واختيار الكلية المُناظرة أو غير المناظرة عبر قواعد وشروط تقليل الاغتراب ويجب حفظ البيانات وطباعة ورقة تقليل الاغتراب بعد اختيار الكلية والجامعة التي تريد الانتقال إليها وفق شروط تقليل الاغتراب حسب التوزيع الجغرافي.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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