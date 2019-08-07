الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد الحصول على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية يبحث الطلاب عن موعد تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد استلام بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق، ليتقدم الطلاب إلى الجامعات للقيد بها.

وكان قد أعلن المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع وزارة التعليم العالي أن ارسال قوائم الترشيحات للكليات ستكون بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب ومعرفة النتائج والتي تكون بنسبة 10% من قيمة ما استوعبته كل كلية وفق ما أقرها القانون وتكون بداية تحويلات تقليل الاغتراب الخميس 8/8/2019 وتستمر لمدة 12 يوماً وتنتهي في 20 أغسطس 2019 وتكون النتيجة بعد يومين من غلق باب التحويلات أي يوم 22 أغسطس 2019، ويتم بعد ذلك ارسال نسخة إلكترونية من بطاقات الترشيح لرؤساء الجامعات ليتقدم بعد ذلك الطلاب بالأوراق للكليات للقيد بها بعد استلام بطاقات الترشيح من مكتب التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

-1 الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح ( استمارة النجاح ). -2 شهادة الميلاد الأصلية . -3 (6) صور شخصية. -4 نموذج (2) جند للطلاب للذكور فقط. -5 شهادة التفوق الرياضى للحاصلين على حافز رياضي. -6 بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتزامن موعد تنسيق المرحلة الثالثة مع تنسيق الدبلومات الفنية بعد اجازة عيد الأضحى ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية يوم 17 أغسطس 2019 وينتهي في نهاية الشهر ويكون تنسيق المرحلة الثالثة في نفس الفترة وينقسم إلى مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين بنسبة 50% وأكثر والثانية للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني.