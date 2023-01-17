الأيام المتبقية على نهاية الترم الثاني في التقويم الدراسي 1444 وفقاً لوزارة التعليم السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مسبقاً قبل بداية العام الدراسي الحالي 1444 عن جدول التقويم الدراسي الذي ستسير عليه كافة المدارس في المملكة، حيث ينقسم التقويم الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية يتخللها العديد من الإجازات المطولة والرسمية، كما تم تحديد مواعيد الإختبارات التي يمتحنها الطلاب خلال العام الدراسي، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.

تفاصيل التقويم الدراسي 1444

حيث تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على منح الطلاب فترة مناسبة للمذاكرة لجميع الدروس، ووفقاً لما حدد مسبقاً التقويم الدراسي 1444، حيث أعلنت عنه وزارة التعليم عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 1444، والذي سيكون في يوم 2 مارس 2023 أي 10/8/1444 القادم.

فمن المقرر أن الطلاب سيحصلون علي أجازة يوم التأسيس وهي يومي الأربعاء والخميس 22- 23 فبراير 2023 القادمين، وذلك حتى يستمتع الطلاب مع عائلتهم للإحتفال بذكري يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق تم تحديد موعد نهاية الترم الثاني وذلك في يوم 2/3/2023، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة لمدة عشرة أيام متتالية، وبعدها يعود الطلاب للفصل الدراسي الثالث يوم 12 مارس 2023.

تفاصيل الفصل الدراسي الثالث

ثم حددت وزارة التعليم السعودية كافة التفاصيل عن الفصل الدراسي الثالث وذلك بعد إضافة بعض المواد الجديدة أيضاً وهو كالتالي:

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444، 12 مارس 2023.

بداية إجازة عيد الفطر المبارك 22/09/1444، 13 أبريل 2023

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444، 26 أبريل 2023.

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444، 28 مايو 2023.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444، 22 يونيو 2023.

هناك أنباء حول الاختبارات في نهاية العام الدراسي والذي يصادف شهر رمضان 2023، حيث قررت بعض المدارس في المملكة إلى إجراء الاختبارات في نهاية الفصل الثالث إلكترونياً عبر منصة مدرستي التعليمية، ولكن لم يتم إعلان ذلك رسمياً حتى الآن.