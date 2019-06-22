“الإجابة الصحيحة” من هنا راجع حلك في مادة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2019 اليوم السبت 22-6-2019

من المقرر أن طلاب الشعبة العلمية (العلوم) ، قاموا صباح اليوم السبت 22-6-2019 بدخول الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالب/ طالبة، وفي المقابل يؤدي في نفس الوقت طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالب/ طالبة.

وقد زعمت مواقع الغش على صفحات التواصل الاجتماعي، بتسريبهم لامتحان الفيزياء، وقد قامت مصادر مسؤلة بتولي تلك الحادثة والوصول إلى الطالب الذي قام بتصوير الامتحان وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كما أكدت تلك المصادر بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ذلك الطالب.

شكل امتحان الفيزياء اليوم

-زمن الاختبار ثلاث ساعات

-عدد صفحات “البوكليت” 28 صفحة

-عدد الأسئلة 45 سؤالا

-الدرجة الكلية للاختبار 60 درجة.

وقد قام خالد عبد الحكم، بإعلانه عن أرقام مخصصة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات ، والتي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواء من السادة العاملين أو من الطلاب بلجان سير الامتحان، وتلك الأرقام هي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، والرقم الساخن هو (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأت لـ 669.749 طالبة وطالبة منهم 264.653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

وقد بلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي:

337 لجنة سير بقطاع الإسكندرية .

704 لجان سير بقطاع القاهرة.

389 لجنة سير بقطاع المنصورة.

347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

نموذج اجابة امتحان الفيزياء 2019

ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بمتابعة خروج الطلاب من الامتحان، ثم عرض اجابة الامتحان الخاص بالمادة، وذلك لكي يطمئن الطالب على حله وحساب درجاته في الامتحان، فتابعونا وضعوا المقالك بالمفضلة لديكم ليصلكم الاجابة فور عرضها كتحديث لتلك المقالة فور خروج الطلاب من الامتحان.

تحديث

قامت اللجان من الانتهاء من أداء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج”، سوف نقوم بعرض حل الامتحان بطريقة مبسطة لكي يطمئن كل طالب على حله ودرجاته.