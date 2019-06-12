“الإجابة النموذجية” حل إمتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019

قام طلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهراً، كم أتمرا الانتهاء منه، ويبحثون الآن عن الإجابات الصحيحة والنموذجية للإمتحان، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2019 وتوزيع الدرجات بالإضافة إلى آراء الطلاب حول الامتحان.

والجدير بالذكر أنه أشتكي الطلاب وأولياء الأمور من جدول الامتحانات على الرغم من تعديله، ويرجع ذلك إلى وجود مواد غير مضافة للمجموع مثل الإحصاء والاقتصاد في الأيام الأولى من جدول الامتحانات، مما يعمل على زيادة حالة القلق والوتر والأعباء والتشتت في نفوس الطلاب والطالبات، وكانت الأفضلية أن يتم وضع المادتين في آخر جدول امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضي..

نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية 2019.

أشارت مصادر مطلعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة في متناول معظم الطلاب.

وقد بدأت حالة من القلق نحو امتحان اليوم، حيث أنّ اللغة الإنجليزية من ضمن أحد أهم المواد المضافة للمجموع والتي تحتاج تركيز كبير، ولكن قال مستشار المادة أن الامتحان لن يخرج عن الكتاب المدرسي.