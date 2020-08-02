الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 | موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات الأولية

من المقرر أن تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة في يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020، ويأتي هذا حسب ما صرح به السيد رئيس امتحانات الثانوية العامة السيد الدكتور “رضا حجازي” حيث يتم في هذا اليوم إبلاغ أوائل الثانوية العامة في يوم الثلاثاء قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات قليلة.

الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عقد مؤتمر صحفي في يوم الأربعاء المقبل الموافق 5-8-2020 بعد إعلام أوائل الثانوية العامة في يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

على أن يتم خلال المؤتمر الصحفي اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وتوضيح نسب النجاح وتفاصيل النتيجة.

هذا ومن الجدير بالذكر أن أوائل الثانوية العامة هذا العام 2020 تخطوا حاجز 30 طالب وطالبة، وهذا حسب مصادر مسئولة بالجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم.

نسب نجاح الثانوية العامة 2020

كما أن نسب نجاح الثانوية العامة 2020تأتي هذا العام لترتفع عن العام السابق.

حيث وصلت نسبة النجاح في 2019 إلى 79%.

كما تًبشر المصادر جميع الطلبة والطالبات هذا العام بأنه تم مراعاة الطلبة في عمليات التصحيح نظراً لظروف الوباء المستجد هذا العام.

حيث أن الثانوية العامة 2020 لها ظروف استثنائية، وهو الأمر الذي يطمئن أولياء الأمور والطلبة والطالبات هذا العام.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020