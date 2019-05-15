الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم

طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في جميع الشعب الأدبية والعلمية، حيث يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الخدمات الإلكترونية والذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

وزارة التربية والتعليم تسعى لتوفير جميع التسهيلات أمام جميع الطلبة والطلبات، حيث دشنت بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم من اجل الاستفادة من خدمات الإلكترونية التي توفرها لولي الأمر في التعرف علي عدد أيام الحضور والغياب وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري مثل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

نرفق لكم رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة حتي نسهل الأمر علي جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة أمكان اللجان الامتحانية والمدرسة التي سوف يمتحن فيها كل طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، حيث الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من اجل الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة بالاسم والرقم القومي.

من اجل الاستعلام عن رقم الجلوس الثانوية العامه يلزم علي كل طالب وطالبة أدخال كود الطالب والرقم القومي الخاص به بالحقول الفارغة بداخل بوابة الثانوية العامة لمعرفة رقم الجلوس، حيث تعمل بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg علي مدار اليوم من اجل توفير أرقام جلوس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كما يمكن الحصول علي رقم الجلوس من جميع المدارس الثانوية بدون مقابل مادي، وختاما نتمني للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.