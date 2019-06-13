الاستعلام عن تنسيق التمريض العسكري 2019 .. تعرف علي شروط ومواعيد التقديم

شروط وموعد التقديم للتمريض العسكري 2019 ،ما تم ملاحظة في هذه الفترة قيام الطلاب والطالبات بالبحث عن شروط التمريض العسكري في جميع المحافظات بمصر وخاصة بعد المرحلة الإعدادية وفور الانتهاء من تصحيح الامتحانات الشهادة الإعدادية .

التمريض العسكري بجمهورية مصر العربية ٢٠١٩

مازال الطلاب من مرحلة الإعدادية في انتظار تنسيق الشهادة الثانوية وذلك لمعرفة ماذا يلتحقون به من ثانوي عام أو خاص أو التعليم الفني أو الفندي أو معاهد التمريض العسكري، ولكن في الأغلب يسعى العديد من الطلاب في الالتحاق بالتمريض العسكري وذلك لضمان العمل بعد ذلك في المستقبل .

شروط التقديم والقبول في التمريض العسكري ٢٠١٩ بنين وبنات

يري البعض إن شروط التقديم التمريض العسكري صعب في مصر ولذلك يسعى الطلاب لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم العسكري الذي يفضله الكثير لما له من فرص في سوق العمل بعد ذلك وخاصة بعد الانتهاء من ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية.

شروط القبول بالتمريض العسكري ٢٠١٩

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أخدها في الاعتبار عند التقديم التمريض العسكري في مصر ولابد من توافرها ومعرفتها على النحو التالي:

ألا يقل مجموع الطالب في اللغة الإنجليزية عن ٤٥ درجة

إن يحصل الطالب علي الحد الأدنى للتقديم بالمدارس العسكري

سن التقديم من 15 وحتي 19 سنة وذلك لان التمريض العسكري لا يقتصر علي طلاب الإعدادية ٢٠١٩ فقط .

مواعيد التقديم للتمريض العسكري ٢٠١٩

علي الطلاب التقديم بالملفات اعتبارا من الواحد من شهر يوليو القادم وحتي ١٤ من شهر أغسطس وان يتم تقديم الملفات ابتدأ من ١٥ من يوليو القادم وأن أخر مواعيد التقديم يكون ٢٨ من أغسطس الذي يليه.

والجدير بالذكر إنه علي الذكور الطلاب التقديم بـــ كوبري القبة وعلي صعيد أخر الطالبات الإناث بمدارس التمريض العسكري بالمعادي.