الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والحد الأدنى للقبول بالجامعات

ننشر لكم عبر السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 218 – 2019 بعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية والاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الفني، ونتابع معكم للتعرف على الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد لطلبة الدبلومات الفنية بانواعها من الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بعد ظهور نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 وبعد الاستعلام عن النتائج والدرجات الكاملة للطلبة والطالبات في جميع فروع الدبلومات في المحافظات المصرية المختلفة، يرغب عدد كبير من الناجحين في الدبلومات الفنية استكمال الدراسة، حيث يتقدمون لتنسيق المعاهد والكليات في الجامعات المصرية والتي تتاح لطلبة الدبلومات الفنية.

هذا وقد أشارت مصادر أن موقع تنسيق الدبلومات الفنية يبدأ في استقبال رغبات الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية في المحافظات المصرية المختلفة لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات بداية من منتصف أغسطس القادم مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

خطوات تسجيل الرغبات للحاصلين على الحد الأدنى للتنسيق

يمكنك الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية، واختيار الشهادة الثانوية من الثانوية الفنية الصناعية ، والثانوية الفنية التجارية والفندقية، والثانوية الفنية الزراعية التي تتبعها.

إدخال رقم الدخول الذي تسلمته من المعهد “رقم الجلوس”، وكتابة الرقم السري، والرقم التأكيدي.

الضغط على الخطوة التالية حتى تستطيع من استكمال البيانات، والتعرف على الرغبات السابقة، وإدخال الرغبات وتعديلها.

قم بتسجيل الرغبات.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

بطاقة الترشيح. استمارة النجاح ( الأصل + 3 صور ). شهادة الميلاد ( الأصل + 3 صور ). صورة الرقم القومي إن وجدت. 8 صور شخصية مقاس 4*6 استمارة 2 جند للذكور. استمارة 6 جند للذكور. دوسيه “فايل” لحفظ الأوراق.

نسب النجاح لطلبة دبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

فيما يلي نرصد لكم الحد الأدني للقبول في المعاهد والكليات للدبلومات الفنية في العام الماضي، وتعد تلك الدرجات مؤشر للحد الأدنى للالتحاق في المعاهد والكليات هذا العام.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية 2019

لم يتم الإعلان عن موعد فتح باب التنسيق وتسجيل رغبات طلبة الدبلومات الفنية الحاصلين على الحد الأدني للالتحاق بالمعاهد والمليات في الجامعات المصرية 2019 حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم، حيث من المنتظر تسجيل الرغبات وفتح باب التقديم في منتصف شهر أغسطس 2019 مع المرحلة الثالثة للثانوية العامة.