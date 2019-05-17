الاستعلام عن نتائج الابتدائية و الإعدادية الأزهرية على الموقع الرسمي للأزهر الشريف للنتائج

نتيجة الابتدائية الأزهرية وجميع مراحلها و نتيجة الإعدادية الأزهرية التي ستظهر من خلال موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج، لذلك وتيسيرا على طلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الدرسية حيث سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2019، ويمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنقوم بالرد على تعليقاتكم اترك تعليق برقم الجلوس والاسم.

خطوات الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية

فيتم ذلك من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الإلكترونية التعليمية للأزهر الشريف الخاصة بالنتائج، و يمكن أيضاً لجميع الطلاب بجميع أنحاء الجمهورية التعرف على نتائجهم بإتباع الخطوات التالية :

أولاً: الدخول على رابط موقع الأزهر التعليمي “بوابة الأزهر التعليمية”

الدخول على رابط موقع الأزهر التعليمي ثانياً: الضغط على الأيقونة الخاصة بنتائج الطلاب.

الضغط على الأيقونة الخاصة بنتائج الطلاب. ثالثاً: التحديد للصف الدراسي التابع له الطالب أو الطالبة.

التحديد للصف الدراسي التابع له الطالب أو الطالبة. رابعاً: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. خامساً: الضغط على عرض النتيجة “البحث”.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

صرح رئيس منطقة الإسكندرية للمعاهد الأزهرية بأن عملية الامتحانات تسير علي أكمل وجه، حيث لم تصدر أي شكوى من الطلاب أو أولياء أمورهم من صعوبة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

من الجدير بذكره أن امتحانات المرحلة الابتدائية انتهت بالفعل، وبالنسبة لأعمال التصحيح فقد تم تصحيح أوراق الطلاب عقب نهاية تأدية امتحان كل مادة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية قريباً.