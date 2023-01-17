الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 بالرقم المدني

عقب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق اختبارات الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول 2023 أصبح الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في حالة من الترقب والقلق حيال ظهور النتيجة، وكشفت وزارة التعليم الكويتية عن سبل الاستعلام عن النتيجة، لذلك اليوم عبر موقعنا كلمة سنتناول رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2023.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2023

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة إحدى الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية الكويتية والهدف من وراء ذلك التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم في الاستعلام عن النتائج، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتيجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة على النحو التالي:

زيارة موقع الوزارة الإلكتروني “من هنا“.

انقر على نتائج الثانوية العامة.

انقر على استعلام.

ادخل كلاً من الرقم المدني والرقم التسلسلي.

انقر على بحث.

استعلام نتائج الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل

وفرت الوزارة طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 عن طريق تطبيق سهل الإلكتروني، حيث يتم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات الموجود على هاتفك ويتم إدخال رقم الهوية الخاص بك مع إتباع كافة الخطوات وستتمكن من الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.