الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 نظام المنهل اليوم الساعة التاسعة مساء

تعلن اليوم وزارة التربية، والتعليم عن نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات، وحتى لا يحدث تخبط بين الطلاب، وأولياء الأمور فقد حددت الوزارة اليوم موعد نتائج الثانوية العامة لجميع طلاب الصف الثاني عشر، وحددت أيضا طريقة الإعلان عن النتائج حتى تحدث مشكلة لأى طالب أثناء عملية الاستعلام عن النتائج اليوم، أما عن نتائج باقي المراحل الدراسية بداية من الصفوف الأولى حتى الصف الحادي عشر فقد أشارت وزارة التربية أن نظام المنهل سيعلن اليوم فقط عن نتائج الثانوية العامة أما باقي المراحل سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

نظام المنهل يعلن اليوم عن نتائج الثانوية العامة القطاع الأول

حددت وزارة التربية النتائج التي سيعلنها اليوم نظام المنهل، ونظام اسيس، وقد أشارت إلى أن جميع نتائج الطلاب في القطاعين سيتم الإعلان عنها اليوم الساعة التاسعة مساء، ولكن سيتم إعلان درجات طلاب الثانوية العامة القطاع الأول عبر نظام المنهل، وهذا القطاع يضم دبي، والمناطق الشمالية، بينما سيتم إعلان نتائج طلاب الثانوية القطاع الثاني الذي يضم أبو ظبي، والمنطقة الغربية.

كيف يستعلم الطالب عن درجات الثانوية العامة 2019 اليوم

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم حسب القطاع التابعين له، فإذا كان في القطاع الأول فإنه سيدخل على نظام المنهل، وإذا كان تابع للقطاع الثاني فإنه سيحتاج للدخول على نظام اسيس، وسيقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به الذي تم تسجيله في المدرسة التي درس فيها، وبعد ذلك سيقوم بإدخال الرقم السري، وسيجد درجات نتيجة الثانوية العامة 2019 الخاصة به.