الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 الجزائر cinq.onec.dz

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على صفحتها الرسمية على تويتر عن أن موقع إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 سيكون موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz

حيث تم أجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي في جميع ولايات الجزائر في شهر ماي الماضي و بعد اختتام هذه الامتحانات الجميع في انتظار ظهور نتائج شهادة الابتدائي سواء عبر الأنترنت من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات او عبر تعليق النتائج عبر الابتدائيات

طريقة التسجل في الرابط علي الموقع الرسمي للديوان الوطني

أدخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء

الإجابة على السؤال العشوائي

أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة

فرص لجميع المترشحين بإمكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz من خلال الرابط التاليcinq.onec.dz

كما يمكن لجميع المترشحين سحب كشف نقاطهم في شهادة التعليم الابتدائي 2019 من خلال نفس الموقع وذلك بعد ثلاثة أيام من أعلان النتائج.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

أما بالنسبة لموعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة مايو سيكون في جوان المقبل على الموقع الرسمي للدوان الوطني للامتحانات و المسابقات عبر الأنترنت من خلال الرابط الخاص بشهادة التعليم الابتدائي، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البحث برقم التسجيل أو الاسم، مع تمنيات الموقع بالتوفيق لجميع الطلاب.