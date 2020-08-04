الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس أو الاسم علمي وأدبي

خلال هذه اللحظات يبحث الكثير من الآباء والأمهات والطلبة والطلبات عن نتيجة الثانوية العامة التي تم اعتماد نتائجها اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس عام 2020، فقد أعلن الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام بلغت نسبة النجاح الخاصة بها 81.5% وتعد هذه النسبة جيدة جداً للعام الدراسي الحالي مقارنة بالعام الماضي، وقد هنأ وزير التعليم الدكتور طارق شوقي جميع الطلاب الأوائل والمتفوقين متمنياً لهم المزيد من النجاح خلال المرحلة الجامعية المقبلة.

نسبة نجاح الثانوية العامة للعلمي والأدبي لعام 2020

صرح الدكتور طارق شوقي في مؤتمر اليوم أن نسبة نجاح الثانوية العامة الإجمالية لهذا العام قد بلغت 81.5%، وقد تم تحديد نسبة نجاح المدارس الحكومية حوال 85.4%، بينما بلغت نسبة النجاح بمدارس اللغات 87%، ونسبة النجاح بالمنازل والخدمات 57%.

وقد أوضح وزير التعليم دكتور طارق شوقي أن أوائل الثانوية العامة من قسم الرياضيات قد بلغوا 13 طالباً وطالبة منقسمين الي 11 ولد و 2 بنات فقط، وفيما يخص قسم العلوم قد بلغ عددهم 12 منقسمين 7 بنين و5 بنات فقط، وفيما يخص القسم الأدبي بلغ عددهم 14 طالب منقسمين 3 بنين فقط و11 بنات، ليصل إجمالي عدد الأوائل 39 طالباً وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2020 وتفوق البنات علي البنين

أكد الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الثانوية العامة لهذا العام 2020، قد تفوقت فيهن البنات علي البنين، حيث بلغت نسبة النجاح للبنات 82.9%، فيما بلغت نسبة نجاح البنين 79.9%، ويعد هذا تفوق ملحوظ للبنات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالموقع الرسمي لنتائج الشهادات

يستطيع كل طالب وطالبة البحث والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رابطي النتائج الذي تم تحديدهم ليكونوا المرجع الرئيسي لجميع نتائج الطلاب خلال هذا العام، وذلك من خلال المواقع التالية:

وتعد المواقع السابقة هي المواقع الرسمية المنوط لها حق نشر نتائج الثانوية العام لهذا العام.