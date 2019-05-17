الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الدقهلية ،ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الاعدادى بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية ،وينتظر الكثير إعلان موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع بنتائج الطلاب ،لأن مرحلة الشهادة الاعدادية مرحلة هامة عند الطلاب وأولياء بتحديد مستوى الطالب للانتقال الى المرحلة الثانوية العامة أو مايعادلها الدبلومات الفنية ،ومن خلال هذا المقال ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

لقد انتهت الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات الفصل الدارسى الثانى 2019 يومفي 16 مايو2019 بسلام وأمان دون أى شكاوى وذلك ،وينتظرون موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وأعمال الكنترول وسيتم بعدها اعتماد النتيجة النتيجة رسمياً ،ثم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادى عبر البوابة الإلكتروني بمحافظة الدقهلية .

استخراج النتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019

يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 عن طريق اتباع الخطوات التالية :