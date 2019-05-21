الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019

نترقب معكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الإسكندرية وبجميع محافظات الجمهورية حيث سيتم إعلانها خلال أيام، وحاله الترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الثاني للعام الدراسي 2018/2019، حيث يمكن الاستعلام عنها من موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظتك.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الصف الثالث الإعدادي الفصل الثاني 2019

ومن الجدير بالذكر ما صرح به منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية

عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الثاني 2019 حيث بلغ عددهم 72 ألف طالب.

عدد المتخلفين عن حضور الامتحانات بلغ 81 طالب.

تم تأدية امتحانات الفصل الثاني لهذا العام من خلال 374 لجنة على مستوى المحافظة.

بخصوص طلاب الإعدادية المهنية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الفصل الثاني 6683 طالب، حضر 6550، وغاب 138.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية