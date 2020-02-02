الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الغربية أحد أكثر نتائج الامتحانات التي تحتل أهمية كبرى في الآونة الحالية بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف الثالث الإعدادي وبدأوا في الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع القادم في التاسع من فبراير 2020 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وتعد مرحلة الشهادة الإعدادية من المراحل الدراسية الهامة فهي تحدد ما إذا كان الطالب سيلتحق بالثانوية العامة أو بالثانوية الفنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الغربية برقم الجلوس

وفقاً لتصريحات السيد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات، كما أكد على انتهاء عمليات التصحيح والتي أشرف عليها بنفسه كي يتأكد من حصول كل طالب على حقه، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور قيام الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية باعتماد النتيجة فور انتهاء أعمال الكنترول.

مديرية التربية والتعليم بالغربية نتائج الامتحانات

يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع مديرية التربية والتعليم عبر الخطوات التالية:

الدخول الي موقع مديرية الغربية التعليمية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بكم.

اختيار الإدارة التابع لها.

الضغط على بحث، وستحصل على النتيجة فور ظهورها.

يذكر أن السيد وكيل الوزارة قام بالتأكيد على أهمية الدقة في التصحيح والمراجعة ضماناً لكل أبنائه الطلاب أن يحصل كل منهم على حقه، وقد وجه شكر للسادة القائمين بأعمال الامتحانات فلولاهم ما نجح سير عملية الامتحانات بدون أي عقبات تذكر.