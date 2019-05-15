الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019،لقد انهت الطلاب الامتحانات نهاية العام وينتظرون إعلان ظهور النتيجة عبر المواقع الرسمية التابعة بوزارة التربية والتعليم ،وكذلك انتهيت جميع عمليات التصيحيح أوراق الإجابات وأعمال الكنترول وايضا رصد الدرجات للطلاب بالمواد الدراسية التي أدى الامتحانات فيها ،ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادى الترم الثاني 2019 عبر الموقع التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

في خلال الأيام الماضية انتهيت الامتحانات في العديد من محافظات مصر ،وبدا التصحيح الأوراق الامتحانات من قبل المعلمين وأعمال الكنترول بكل مدارس الجمهورية وسيتم اعتماد النتيجة في خلال الأيام المقبلة

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

يمكن جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 عبر الموقع الرسمي الإلكتروني نتائج التعليم الأساسي ،وسيتم إعلانها قريبا بعد اعتمادها رسمياً وسوف تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادى عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسيثم الضغط بعدها باختيار المرحلة الطالب الخاصة به ،واختيار الصف الأول الإعدادى ،ثم الفصل الدراسي الثاني ،ثم اختيار عرض النتيجة

سيتم بنشر رابط النتيجة الخاص بكل محافظة فور ظهور واعتماده رسميًا لجميع المحافظات التالية: