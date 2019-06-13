الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني .. وزارة التربية والتعليم

يترقب الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019، حيث من المقرر اعتماد نتائج الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهي الطلاب من أداء الامتحانات خلال شهر مايو الماضي، ومن المتوقع ظهور النتيجة علي موقع LMS الخاص بالصف الأول الثانوي، يذكر امتحانات الصف الأول الثانوي جاءت وللسنة الأولي بنظام التابلت، حيث تأجلت الامتحانات بسبب فشل النظام في بدايته ولكن تم تكمله الامتحانات فيما بعد وتمت بكل نجاح، حيث ينتظر الطلاب نتائجهم بكل قلق.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

الصف الأول الثانوي هي بداية المرحلة الثانوية ونهاية مرحلة التعليم الأساسي، حيث ينتقل الطلاب بعد ذلك إلي الجامعات، الثانوية العامة التي السنة التي تحدد مستقبل الطلاب ووجهتهم والصف الأول الثانوي هي بداية تلك المرحلة، تأخرت نتائج الاول الثانوي هذا العام بسبب نظام التابلت الجديد الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم، حيث من المتوقع أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم نشر النتائج، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال البحث برقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

سوف تنشر وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الأول الثانوي ألترم الثاني عبر الأنترنت علي موقع LMS، يذكر أن الوزارة تقوم بنشر النتائج عبر بوابة التعليم الإلكتروني لأول مرة، حيث كانت تظهر النتائج عبر المدارس فقط، ذكرنا من قبل أن نتائج الطلاب سوف تعتمد خلال الأيام المقبلة، مع تمنياتي بالنجاح.