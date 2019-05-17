الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2019 محافظة الغربية عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2019 محافظة الغربية ،بعد الأنتهاء الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2019 ينتظرون موعد إعلان النتيجة بفارغ الصبر بمحافظة الغربية ،لذلك للاطمئنان على الدرجات والمجموع التى حصل عليه كل طالب وطالبة بانتقال به إلى المرحلة المقبلة مرحلة الثانوية العامة ،ومن خلال هذا المقال ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2019 محافظة الغربية عبر البوابة الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019

أعلنت مصدر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأن سارى أعمال التصحيح والمراجعة بمنهى الدقة والشفافية وأعمال الكنترول لكى يحصل كل طالب على مجهوده وتعب من أداء الامتحانات وسيتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ ،وإعلانها رسمياً عقب الانتهاء تماماً من التصحيح والمراجعة على موقع رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

يمكنكم بجميع الطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادى الترم الثاني 2019 محافظة الغربية ،الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الخطوات التالية :

يمكنك الدخول إلى رابط المباشر لمعرفة النتيجة مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

ثم الضغط على معرفة النتائج

ثم يتم الدخول رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

ثم الضغط على معرفة النتائج

ثم الضغط على ظهور النتيجة

يمنكم ترك تعليق في أسفل المقال برقم الجلوس والاسم لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2019 محافظة الغربية وسيتم الرد عليها فور ظهور النتيجة وتمنيات لكم بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات .