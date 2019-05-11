طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية الترم الثاني برقم الجلوس

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من جميع الامتحانات الخاصة بهم لنهاية العام الدراسي 2018/2019، وبعد انتهاء موسم الامتحانات ينتظر الطلاب بشغف معرفة نتائجهم النهائية في جميع المواد الدراسية، لمعرفة ما احرزوه من نتائج تمهيدي لانتقالهم لمرحلة آخري وهي مرحلة التعليم الأساسي ( المرحلة الإعدادية)، وسوف نتابع معكم من خلال هذا المقال تفاصيل نتيجة الصف السادس الابتدائي إسكندرية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي إسكندرية

وبعد الانتهاء من جميع الامتحانات في جميع المواد تقوم اللجان الإلكترونية ( الكنترول) بإجراء أعمال التصحيح والمراجعة حتي يتسنى لها اعتمادها من كافة الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة ( محافظة الإسكندرية)، وبعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة يتم توزيع النتيجة علي كافة مدارس المحافظة، وبجانب عرض النتائج في كل مدرسة يتم رفع النتيجة أيضآ علي موفع وزارة التربية والتعليم بجانب توفير عدد من الروابط علي موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس

ويستطيع آي طالب وولي أمر باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من الإطلاع علي النتيجة ومعرفة نسب النجاح لكل مادة علي حدا، وبمجرد إعلان النتائج في محافظة واحدة يتوالى ظهورها في باقي المحافظات تباعا، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال أيام من انتهاء امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي، وتظهر النتيجة أيضآ علي الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة ألإسكندرية، وتعتبر المرحلة الابتدائية وخاصة الصف السادس الابتدائي هو مرحلة نقل عادية يجتازها الطالب للانتقال للمرحلة الإعدادية والتي تعد مرحلة جديدة في حياة الطالب الدراسية.

يمكنكم أن تقوموا بترك الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس وسوف نوافيكم بالنتيجة فور الإعلان عنها.