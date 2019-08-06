الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. والحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية

ظهرت منذ قليل نتائج تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي لعام 2019، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام الوزارة عن الحدود الدنُيا لتنسيق المرحلة الثانية 2019 لعلمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، وعن توفر بعض الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثالثة في بعض كليات التربية النوعية والرياضية للطلاب الذين استوفوا امتحان القدرات، وأيضا بعض الأماكن في المعاهد المتوسطة والخاصة على مستوى الجمهورية، وهى تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019:

قام الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتصريح نسب وعدد الطلاب الذين تم استقبال رغباتهم من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة وبوابة الحكومة المصرية حيث تم استنفاذ عدد 1872 رغبة من رغبات طلاب الشعبتين، لاختيارهم كليات لا تخضع المجموعة أو لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وقبول عدد 229978 رغبة، منهم عدد 175673 رغبة من طلاب الشعبة العلمية، وعدد 54305 لطلاب الشعبة الأدبية، بينما بلغ عدد الطلاب المتخلفين عن أداء الرغبات عدد 3367 طالب وطالبة، وبالنسبة لنتيجة الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2019 فقد جاءت كالتالي:

1- الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية 320 درجة.

2- الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية 279 درجة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019:

يمكن لجميع طلاب المرحلة الثانية الاستعلام إلكترونياً عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية ومن خلال رابط تنسيق الكليات والجامعات 2019 الرسمي، والذي يدخل به الطالب رقم جلوسه فقط والكود السري الخاص به والضغط على الاستعلام عن النتيجة، سوف يتم ظهور الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليها، وفى حالة عدم رغبة الطالب بالالتحاق بجامعة بعيدة عن نطاقه الجغرافي فيمكن الإطلاع على قواعد تقليل الاغتراب، وانتظار فتح باب تحويلات الجامعات والتسجيل بها لتقليل الإغتراب.