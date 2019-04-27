للمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي وزارة التعليم يمكنهم الاستعلام عن حركة النقل الداخلي بالسجل المدني وكذلك رقم الهوية الوطنية، حيث يتيح موقع نظام نور المركزي التابع لوزارة التعليم استخراج نتائج حركة النقل الداخلي عبر بوابة التعليم الموحد، حيث اعلنت الوزارة بانه سيتم الكشف عن نتيجة حركة النقل الخارجي لجميع منسوبي التعليم خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تاتي هذه التنقلات من اجل توفير بيئة مناسبة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بالسجل المدني ورقم الهوية فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي

وزارة التعليم السعودي وضعت الخطة الزمنية لأعمال تسجيل الرغبات لمن يرغب من المعلمين والمعلمات تقديم طلبات النقل الداخلي والخارجي لكافة المستويات التعليمية وذلك من اجل تحقيق لم الشمل بشكل إلكتروني فعن طريق حساب المعلم أو المعلمة علي نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري يمكن الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي عبر الرابط الالكتروني الموضح لحضراتكم.

تتكاثر الأسئلة حول موعد أعلان نتائج حركة النقل الداخلي بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن معرفة نتائج حركة النقل الداخلي برقم الهوية عبر رابط موقع نظام نور المركزي بجميع المديريات التعليمية علي مستوي المملكة، حيث أتاحت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي والانتداب وفقا لضوابط ومعايير التي وضعتها وزارة التعليم السعودي لجميع المعلمين والمعلمات المتقدمين بطلب النقل ولم الشمل لهذا العام.

← إقرأ أيضاً: