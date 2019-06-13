رابط موقع نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر cinq “نتائج السانكيام 2019” برقم التسجيل والرقم السري

الاعلان عن نتائج امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الأحد 16 جوان 2019 حسب وزير التربية الوطنية ينتظر طلاب وطالبات التعليم الابتدائي بالجزائر كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل و موعد ظهور نتائج السانكيام 2019 حيث أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر، بالاضافة الي موقع الديوان الوطني، cinq onec dz 2019 وشغلت محركات البحث هذه الأيام تساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لظهور نتائج شهادة التعليم الإبتدائي دورة ماي وسوف نتابع معكم فور ظهور النتائج على الموقع الرسمي فتابعونا، يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية قد أدوا امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 يوم الأربعاء الموافق 23 مايو الماضي بمواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

موعد ظهور نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد الإعلان الرسمي لظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2019 بالجزائر، على أن تعلن كافة النتائج يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري عبر موقع وزارة التربية والوطنية الجزائري، ويتمكن طلبة وطالبات التعليم الابتدائي وكذلك أولياء الأمور من الحصول على نتائجهم كاملة بعد الدخول على الموقع المخصص للنتائج وإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب ثم الضغط على إظهار النتائج وسوف يقوم الموقع بتحميل نتيجة الطالب خلال لحظات قليلة.

نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت على جميع مديري المدارس الابتدائية أن يتحلوا بالدقة أثناء وضع علامات الطلاب عند ملء الكشوف الفصلية بالإضافة إلى مراعاة ضبط قائمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم فور إعلانها على الموقع المخصص للنتائج ويجب على الطالب الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ثم إدخال رقم التسجيل الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة استظهار النتائج.

كيفية الاطلاع على

للاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 يتطلب الامر ان يوجد معك :

رقم التسجيل . الرقم السري .

ويتساءل البعض عن كيفية الحصول على رقم التسجيل الذي يوجد في استدعاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 الذي تم سحبه و طباعته من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

اما الرقم السري فيوجد اسفل الاستدعاء في اخر سطر أقصى ناحية اليمين ويكون شكله عبارة عن ثلاث نقاط ثم الرقم السري ثم رمز سلاش ثم اخيراً اسم المستخدم .

رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات cinq.onec.dz يظهر عليه نتائج شهادة التعليم الإبتدائي السنة الخامسة ابتدائي لسنة 2019 يوم 16 جوان