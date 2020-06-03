الاكاديمية المهنية للمعلمين خطوات التسجل ورابط المنصة الرقمية للتدريب عن بعد pat.edu.eg

نقدم لكم رابط المنصة الرقمية للتدريب عن بعد حيث يبحث عنها الكثير من المعلمين للتسجيل بـ الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي إجراء التدريب من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنته الأكاديمية، ونقدم لكم كيفية التسجيل علي موقع الأكاديمية الرسمي من خلال خطوات بسيطة وسهلة، وقد أعلنت الوزارة أن المنصة رقمية لإجراء التدريب إلكترونيا في ظل هذه الظروف ولمنع تفشي فيروس كرونا المستجد.

المنصة الرقمية للتدريب عن بعد

وقد تم إصدار تصريحات رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء التدريب للمعلمين والتسجيل للحصول علي الترقية، من خلال المنصة وعن بعد ووجود أعضاء هيئة التدريس علي المنصة، ويتم توفير والسماح بالتسجيل لمن لم يسجلوا، علي أن تعلن نتائج الترقيات علي الموقع الرسمي، وقد أعلنت الوزارة من قبل علي ضرورة تقديم ملف الإنجاز وإتمام عملية التقييم من خلال مرشد لكل معلم علي أساس الشروط المحددة بملف إنجاز المعلمين.

الاكاديمية المهنية للمعلمين

ونقدم لكم خطوات التسجيل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسمي كما يلي :

الدخول علي موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسمي.

وبعد ذلك كتابة الاسم ورقم المسلسل وكلمة السر.

وبعد ذلك يجب التأكد من صحة البيانات والنقر علي أختيار تسجيل.

وقد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن عدد المحافظات التي تم التسجيل منها 23 محافظة من يوم 21 مايو حتي الآن، بينها بلغ عدد المعلمين الذين قاموا بالتسجيل عن بعد 200 ألف معلم.