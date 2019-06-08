” الامتحان سهل” ردود أفعال طلاب الثانوية العامة 2019 بعد عقد امتحان مادة اللغة العربية اليوم وتأكيدهم على سهولة الامتحان

في حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة،قام طلبة الثانوية العامة بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية اليوم السبت، وقد قام عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة،يؤكدون على سهولة امتحان مادة اللغة العربية،والذى تم عقده فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.
وجاء ذلك رد الفعل بعد ظهور عدد من الطلاب من خلال بوابات المدرسة، وتبادل النقاش حول مستوى الامتحان مع أولياء الأمور.
ومن المقرر أنه بدأت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت،حيث أدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية اليوم،ومن المقرر أن تعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالباً وطالبة فى الشعبة العلمية “رياضيات”، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية “علوم”.
والجدير بالذكر أنه باغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
كما مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
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