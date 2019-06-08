” الامتحان سهل” ردود أفعال طلاب الثانوية العامة 2019 بعد عقد امتحان مادة اللغة العربية اليوم وتأكيدهم على سهولة الامتحان

في حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة،قام طلبة الثانوية العامة بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية اليوم السبت، وقد قام عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة،يؤكدون على سهولة امتحان مادة اللغة العربية،والذى تم عقده فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك رد الفعل بعد ظهور عدد من الطلاب من خلال بوابات المدرسة، وتبادل النقاش حول مستوى الامتحان مع أولياء الأمور.