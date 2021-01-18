الان ….نتيجة الشهادة السودانية

يترقب طلاب الشهادة الثانوية السودانية علي أحر من الجمر إعلان نزول نتيجة الشهادة الثانوية، لمعرفة المعدل الذي حصولوا عليه ، و الترتيب الي أي الكليات يلتحقون سواء داخل جمهورية السودان أو خارجها بالجامعات المتواجدة في باقي دول العالم العربي و تقبل الوافدين من الدول الأخري.

حيث كان من المقرر إعلان نتائج الشهادة الثانوية السودانية يوم السبت الماضي الموافق 16 من شهر يناير الجاري لعام 2021، و لكن نظراً لعدم وجود وزير التربية والتعليم لإقرار النتائج و اعتمادها تأجل الاعلان عن النتيجة، حيث كان يناقش الوزير أحد القضايا الشائكة المتعلقة بالعملية التعليمية و هي موضوع المقررات الجديدة للطلاب.

و لكن اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر يناير و أخيراً بعد طول انتظار تم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية السودانية في تمام الساعة الثانية عشر ، حيث أن ذلك المؤتمر يسبق الإعلان عن نتائج جميع الطلاب في المرحلة الثانوية ببضع ساعات.

نتائج الشهادة الثانوية السودانية

نظراً للحرب الكلامية الشرسة التي دارت بين رئاسة وزراء دولة السودان و مدير المركز القومي للمناهج الحديثة حول تجميد العمل بالمناهج الجديدة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية و محاولة التيسير على الطلاب التي أدت في الي تقديم الاخير لاستقالته بسبب رفضه دخل رئاسة الوزراء في شئون التعليم ذلك الأمر الذي أدى إلى تعطل الاعلان عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية ، و لكن تم الإعلان عن ظهورها اليوم عند طريق الضغط على رابط نتيجة الشهادة السودانية .

و يمكن الحصول على نتائج الطلاب بتسجيل الرقم القومي او رقم الجلوس الخاص بالطالب حيث تم رفع النتائج كافة نتائج الطلاب المسجلين بجميع المدارس السودانية.

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