نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي فقد تم الإعلان عنها خلال من لحظات قليلة من خلال مؤتمر صحفي يتم انعقاده داخل دار المؤتمرات، حيث أن المؤتمر قد انعقد ظهر اليوم في تمام الساعة 2 ظهر اليوم، برئاسة وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، وستظهر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال بنك المعرفة، وعبر تلك المواقع سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

حيث قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي منذ يوم 19 مايو حتى يوم 1 يونيو الماضي، وذلك وفق نظام جديد لتقييم أداء الطلاب الذي يقيس مهارات فهم الطلاب وليس حفظ المواد الدراسية من دون فهم، كما قد أدوا اغلب الطلاب الامتحان بشكل إلكتروني عبر أجهزة التابليت، وباقي الطلاب قد أدوا الامتحانات بشكل ورقي فقد بلغ عدد تلك المدارس 500 مدرسة، وقد امتحنوا ورقيا بسبب عدم جاهزية مدارسهم من الجانب التكنولوجي.

الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني

كما كشف وزير التعليم بأن نتيجة الطلاب ستكون من خلال عدة طرق سواء كانت عبر موقع الثانوية العامة أو من خلال موقع بنك المعرفة لطلاب الصف الأول الثانوي، وأن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط ولكن سوف تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه من الطلاب حتى يتعرف على ترتيبه بينهم ومقارنة بين مستويات مختلفة ما بين الطلاب، ويتعرف على توصيات ونصائح طريقة التعامل مع كل مادة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم.

أو الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط عبر موقع LMS التعليمي الإلكتروني.

وأما في حالة أن حصل الطالب على مجموع بنسبة 50% أو أكثر بالامتحان يكون للطلاب الاختيار سواء بخوض امتحانات فرصة ثانية في يوليو القادم، أو أن ينتقل إلى الصف الثاني الثانوي مباشرة، وأما عن الطالب الذي يحصل على اقل 50% فأنه يجب أن يدخل فرصة ثانية في تلك المواد، وفي حالة أن خفق للمرة الثانية يعتبر راسبا وعليه أعادة السنة مرة أخرى.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، لإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، في حضور عدد كبير من قيادات وزارة التربية والتعليم.